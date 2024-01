https://fr.sputniknews.africa/20240115/armes-biologiques-les-usa-font-des-etudes-interdites-sur-le-virus-de-la-variole-selon-moscou-1064628158.html

Armes biologiques: les USA font des études interdites sur le virus de la variole, selon Moscou

Armes biologiques: les USA font des études interdites sur le virus de la variole, selon Moscou

Washington utilise l’argent des fondations de Clinton, Rockefeller, Soros et Biden pour ses nouveaux projets militaro-biologiques, a annoncé ce 15 janvier le... 15.01.2024, Sputnik Afrique

2024-01-15T15:19+0100

2024-01-15T15:19+0100

2024-01-15T15:24+0100

armes biologiques

russie

ukraine

espionnage

washington

recherche

variole

oms

virus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/01/08/1064517194_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d5a1950837b8d68127f975834384ee92.jpg

Autres déclarations clés du commandant des forces de protection radiologique, chimique et biologique, Igor Kirillov: ❗️L'ampleur de la recherche US et les risques biologiques mondiaux qu'elle crée nécessitent une enquête internationale indépendante. Un dossier russe sur les personnes impliquées dans ce genre d'activités a été remis aux autorités.

russie

ukraine

washington

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

armes biologiques, russie, ukraine, espionnage, washington, recherche, variole, oms, virus