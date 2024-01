https://fr.sputniknews.africa/20240114/lessence-de-retour-en-guinee-apres-presquun-mois-de-rupture-causee-par-un-immense-incendie-1064613285.html

L'essence de retour en Guinée après presqu'un mois de rupture causée par un immense incendie

L'essence de retour en Guinée après presqu'un mois de rupture causée par un immense incendie

La Guinée a commencé samedi à se réapprovisionner en essence après l'explosion de son principal dépôt d'hydrocarbures en décembre et les graves perturbations... 14.01.2024, Sputnik Afrique

2024-01-14T10:58+0100

2024-01-14T10:58+0100

2024-01-14T10:58+0100

guinée

essence

afrique

incendie

carburant

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/06/04/1045691321_0:187:2000:1312_1920x0_80_0_0_e20479f8466723b91a5b82ca731df695.jpg

La Guinée a commencé dans la matinée à Conakry à transférer dans des camions citernes les 33 millions de litres d'essence arrivés au port par bateau la veille, a rapporté le gouvernement sur les réseaux sociaux.Plus tôt dans la semaine, c'est un bateau transportant du gasoil qui avait accosté. Le gouvernement a indiqué vendredi que, grâce à cet arrivage, les cuves avaient été remplies et contenaient à présent plus de 30.000 tonnes de gasoil.Il a expliqué que ce remplissage avait été possible grâce à une remise en état accélérée des infrastructures endommagées.La Guinée subit une grave pénurie de carburant depuis l'explosion et l'incendie qui ont frappé les réserves dans la nuit du 17 au 18 décembre 2023.Le drame a tué 25 personnes et fait 457 blessés selon le bilan communiqué par le gouvernement.Le gouvernement avait indiqué ce jour-là lever le rationnement sur la vente de gasoil dans les stations, mais maintenir les restrictions sur l'essence.Le gouvernement n'a pas précisé la provenance des cargaisons de carburant.

guinée

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

guinée, essence, afrique, incendie, carburant