La Russie tire des missiles hypersoniques Kinjal contre des sites militaro-industriels ukrainiens

L'armée russe a porté, la nuit dernière, une frappe groupée avec des armes de haute précision dont des missiles hypersoniques Kinjal sur des sites en Ukraine... 13.01.2024

2024-01-13T12:05+0100

Les armes utilisées étaient basées en mer et aéroportées. Les usines ukrainiennes ciblées produisaient notamment des munitions de calibre 155, 152 et 125 mm ainsi que de la poudre. Toutes les cibles ont été atteintes, déclare le ministère russe de la Défense.L'essentiel du rapport du ministère russe de la Défense sur l'opération spéciale dans le Donbass:Trois attaques ukrainiennes ont été déjouées dans la région de Kharkov, sur l’axe de Koupiansk. L’ennemi y a perdu 35 personnes, un char, cinq véhicules, un canon automoteur Krab et un obusier américain M777.En 24 heures, 21 drones ukrainiens ont été abattus ainsi que huit obus de lance-roquettes multiples HIMARS.

