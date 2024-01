https://fr.sputniknews.africa/20240113/un-appareil-detruisant-99-des-bacteries-pathogenes-et-des-virus-presente-par-le-groupe-russe-rostec-1064606388.html

Un appareil détruisant 99% des bactéries pathogènes et des virus présenté par le groupe russe Rostec

L'engin, nommé TIOKRAFT, est destiné à l'épuration et à la désinfection de l'air. Il est capable d'inactiver 24.000 types de composés organiques, y compris les...

La technologie TIOKRAFT est basée sur le processus photocatalytique. La photocatalyse est la décomposition et la dégradation de polluants sous l'action de rayons lumineux à la surface d'un catalyseur. Elle permet de détruire les composés organiques volatils, les polluants inorganiques et les microorganismes en produisant de l'eau et du dioxyde de carbone.L'appareil ne produit pas de bruit et chasse 99,97% des virus et des bactéries de la zone qu'il purifie. Il peut être utilisé dans des entreprises industrielles, des policliniques, des silos à grains, des appartements.

