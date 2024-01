https://fr.sputniknews.africa/20240113/les-taiwanais-elisent-aujourdhui-leur-futur-president--1064599104.html

Les Taïwanais élisent aujourd’hui leur futur chef d'administration

Les Taïwanais élisent aujourd’hui leur futur chef d'administration

Les 19 millions d'électeurs taïwanais sont appelés aujourd'hui aux urnes pour élire leur futur chef d'administration et les députés du parlement. Trois... 13.01.2024, Sputnik Afrique

Lai Ching-te (64 ans), médecin de formation, candidat du parti au pouvoir, prône l'indépendance de Taïwan vis-à-vis de la Chine et une coopération étroite avec les partenaires occidentaux. Hou Yu-ih (66 ans), ancien policier, candidat du parti d'opposition, est favorable à la normalisation des relations avec Pékin. Ko Wen-je (64 ans), chirurgien réputé, se positionne comme une alternative aux deux grands partis et bénéficie d'un large soutien des jeunes. Il est prêt à la préservation du statu quo, propose de conserver la paix par la dissuasion et la communication. Les sondages donnent Lai Ching-te favori, mais l’écart n’est pas grand. Le scrutin se déroule en un tour. Celui qui le remporte prendra son poste en mai prochain.

