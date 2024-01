https://fr.sputniknews.africa/20240112/les-premiers-pas-du-gabon-pour-mettre-en-place-une-compagnie-aerienne-nationale-1064588079.html

Les premiers pas du Gabon pour mettre en place une compagnie aérienne nationale

L’Agence Nationale de l’Aviation Civile (ANAC) et l’Agence Nationale des Bourses du Gabon (ANBG) ont signé le 9 janvier une convention qui prévoit l’instauration de ce cursus. Son objectif est de préparer des cadres qualifiés entièrement constitués de Gabonais pour l’industrie aéronautique. Les deux signataires prévoient de lancer dans les prochains mois une "compagne de présentation des métiers de l’aérien". À son issue, un appel à candidatures sera ouvert aux étudiants gabonais pour constituer une première promotion. Le document indique que les cursus seront assurés par des centres de formation professionnelle au Gabon, ainsi que par des établissements supérieurs à l’étranger. Un projet d’envergure Le général de brigade Brice Oligui Nguema a annoncé la création prochaine de la compagnie aérienne dans son discours de vœux à la nation, le 31 décembre 2023. Selon le communiqué de l’ANAC, cette annonce a suscité de l’"engouement" et de l’"euphorie" auprès des Gabonais. Il est également prévu la construction d’un nouvel aéroport à Andeme, ainsi que l’extension et les mises aux normes des pistes aériennes de l’intérieur du pays. Les aéroports d’Oyem et de Makokou seront les étapes de départ de ce projet de restauration, a indiqué un communiqué de l’ANAC.

