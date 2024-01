https://fr.sputniknews.africa/20240112/la-riposte-du-yemen-pourrait-etre-plus-puissante-selon-des-politologues-1064592941.html

La riposte du Yémen pourrait être "plus puissante", selon des politologues

La riposte du Yémen pourrait être "plus puissante", selon des politologues

La série de frappes visant le Yémen et menée par Washington et Londres ne peut pas rester sans réponse, ont estimé auprès de Sputnik des analystes iraniens et... 12.01.2024, Sputnik Afrique

2024-01-12T16:02+0100

2024-01-12T16:02+0100

2024-01-12T16:02+0100

opinion

yémen

houthis

frappes

états-unis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/01/0c/1064591041_0:86:2297:1378_1920x0_80_0_0_c0a277668f80b19f5c2f3f1656a6fb7a.jpg

Cet avis fait écho à celui du politologue yéménite Mohammad al-Qaidi qui pour sa part estime que la riposte ira au-delà de la mer Rouge.Et d’ajouter: "Les bombardements américains […] recevront une réponse proportionnelle avec des armes appropriées".Opération injustifiéeLes frappes contre les Houthis n’ont pas de fondements, estime Mohammad al-Qaidi."Ce n’est qu’une tentative de briser et de frapper tous ceux qui défendent le peuple palestinien", a poursuivi l’expert.De plus, contrairement à la volonté déclarée de Washington d’apporter une paix au Moyen-Orient, les agissements américains ne font qu’accroître les tensions, estime le politologue Emad Abshenas.Des frappes massivesDans la nuit du 11 au 12 décembre les forces aériennes américaines ont réalisé au moins 60 frappes contre 16 cibles houthies, avec plus de 100 munitions de haute précision. Le Président Joe Biden les a qualifiées de réponse aux "attaques sans précédent des Houthis" en mer Rouge. Il a évoqué qu'elles avaient été menées avec le soutien de l'Australie, du Bahreïn, du Canada et des Pays-Bas.De son côté, un représentant des Houthis a parlé de 73 frappes et a indiqué que seuls les USA et le Royaume-Uni y avaient participé.La Russie a condamné les frappes en question, et a demandé une réunion urgente du Conseil de sécurité de l’Onu, qui doit se tenir aujourd’hui.

yémen

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

opinion, yémen, houthis, frappes, états-unis