https://fr.sputniknews.africa/20240112/la-chine-appelle-a-un-soutien-international-en-faveur-de-lafrique-de-louest-et-du-sahel-1064582935.html

La Chine appelle à un soutien international en faveur de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel

La Chine appelle à un soutien international en faveur de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel

Le représentant permanent adjoint de la Chine auprès des Nations Unies, Dai Bing, a demandé jeudi des efforts de la part de la communauté internationale pour... 12.01.2024, Sputnik Afrique

2024-01-12T08:22+0100

2024-01-12T08:22+0100

2024-01-12T08:22+0100

chine

sahel

afrique

sécurité

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/03/1b/1045408032_0:416:2889:2041_1920x0_80_0_0_a1da0a1e17b5e2af95a4d81f1f4ce290.jpg

Depuis l'année dernière, a souligné l'envoyé chinois, les pays de la région ont déployé des efforts considérables pour maintenir la paix et la stabilité. Mais, la région continue d'être confrontée à de multiples difficultés et défis. La situation politique dans certains pays reste volatile avec des tensions sociales croissantes à l'intérieur, a-t-il poursuivi."Il est important d'apporter confiance et espoir aux populations en améliorant la gouvernance et en renforçant l'autorité de l'Etat", a noté M. Dai.La communauté internationale doit soutenir les pays de la région pour qu'ils puissent choisir de manière indépendante leur propre voie de développement en fonction de leurs propres conditions nationales. Imposer des modèles de gouvernance de l'extérieur et s'engager dans une "transformation démocratique" se sont avérés inutiles pour s'attaquer aux causes profondes des troubles et ont dans certains cas conduit à de nouveaux chaos, a conclu le représentant permanent adjoint de la Chine.

chine

sahel

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Algérie Presse Service (APS)

Algérie Presse Service (APS)

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Algérie Presse Service (APS)

chine, sahel, afrique, sécurité