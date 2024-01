https://fr.sputniknews.africa/20240112/au-yemen-la-marine-us-a-mordu-plus-que-ce-quelle-ne-pouvait-macher-selon-un-militaire-indien--1064592382.html

Au Yémen, "la marine US a mordu plus que ce qu'elle ne pouvait mâcher", selon un militaire indien

L’effort de guerre va exacerber la pression sur les capacités de la marine américaine, a déclaré à Sputnik le lieutenant-colonel indien JS Sodhi. 12.01.2024, Sputnik Afrique

"Ainsi, en s'engageant au Moyen-Orient, la marine américaine a mordu plus que ce qu'elle ne pouvait mâcher", a tranché l’expert. Un risque d’embrasement De plus, en attaquant les positions des Houthis au Yémen, Washington et Londres n’ont fait que jouer le jeu de l'Axe de la résistance dirigé par l'Iran, estime le haut gradé. Au lieu d’œuvrer en faveur de la solution à deux États dans le conflit israélo-palestinien, préconisée par l'Onu et certaines puissances comme la Russie et l'Inde, les États-Unis et le Royaume-Uni ont "agi de manière destructive" en attaquant les Houthis, a déploré le militaire. Des frappes controversées Les forces aériennes américaines ont annoncé avoir mené au moins 60 frappes contre 16 cibles houthies, avec plus de 100 munitions de haute précision dans la nuit du 11 au 12 décembre. Le Président Joe Biden a déclaré que ces frappes étaient une réponse aux "attaques sans précédent des Houthis" en mer Rouge et qu'elles avaient été réalisées avec le soutien de l'Australie, de Bahreïn, du Canada et des Pays-Bas. Pour sa part, un représentant des Houthis a parlé de 73 frappes et a indiqué que seuls les USA et le Royaume-Uni y avaient participé. La Russie a condamné les frappes en question, et a demandé une réunion urgente du Conseil de sécurité de l’Onu, qui est prévue ce 12 décembre.

