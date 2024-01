https://fr.sputniknews.africa/20240111/washington-a-repris-les-achats-de-petrole-russe-en-depit-de-lembargo-1064568036.html

Washington a repris les achats de pétrole russe en dépit de l’embargo

Washington a repris les achats de pétrole russe en dépit de l’embargo

Les États-Unis ont recommencé à acheter du pétrole russe 18 mois après ses dernières importations, selon les données du service statistique US. Fin 2023, deux... 11.01.2024, Sputnik Afrique

En octobre 2023, Washington a importé de Russie un lot de 36.800 barils pour 2,7 millions de dollars, le premier depuis avril 2022, indique les données du service statistique américain analysées par Sputnik. En novembre, presque 10.000 barils supplémentaires ont été achetés pour 750.000 dollars. Un baril de pétrole russe a coûté aux États-Unis 74 dollars en octobre et 76 dollars en novembre. Ce prix est nettement supérieur au prix plafond de 60 dollars le baril établi en décembre 2022 par les pays du G7, l’UE et l’Australie. Les États-Unis ont imposé une interdiction sur les importations de pétrole et d’autres énergies en provenance de Russie en mars 2022 dans le cadre d’un nouveau train des sanctions.

