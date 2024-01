https://fr.sputniknews.africa/20240111/loperation-barkhane-a-aneanti-larmee-malienne-a-aneanti-le-peuple-malien-1064579466.html

"L'opération Barkhane a anéanti l'armée malienne, a anéanti le peuple malien"

Onze ans après le lancement de l'opération Serval au Mali, plus tard rebaptisée Barkhane, le vice-Président du COREMA estime auprès de Sputnik Afrique que la... 11.01.2024, Sputnik Afrique

L'opération française Barkhane a "fait perdre l'essentiel du pays" au peuple malien, a déclaré à Sputnik Afrique Aboubacar Sidick Fomba, vice-président du COREMA (le Collectif pour la Refondation du Mali) et membre du Conseil national de transition (CNT).Barkhane était un nouveau nom attribué en 2014 à l’opération Serval lancée par Paris le 11 janvier 2013 pour arrêter l'avancée des groupes terroristes vers Bamako. Cette opération a finalement été interrompue en août 2022, sur fond de refroidissement des relations entre Bamako et Paris.Par contre, l’Alliance des États du Sahel, créée le 16 septembre 2023 par le Mali, le Burkina Faso et le Niger, se montre plus efficace dans la lutte contre les terroristes, selon Aboubacar Sidick Fomba.

