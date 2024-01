https://fr.sputniknews.africa/20240111/le-lanceur-chinois-yinli-1-effectue-son-premier-vol---video-1064579910.html

Le lanceur chinois Yinli-1 effectue son premier vol - vidéo

Le lanceur chinois Yinli-1 effectue son premier vol - vidéo

La Chine a effectué le premier lancement de sa fusée-porteuse Yinli-1 (Gravity-1). Celle-ci a placé en orbite trois satellites. 11.01.2024, Sputnik Afrique

Le premier tir du lanceur spatial chinois Yinli-1 (YL-1 ou Gravity-1) a eu lieu ce jeudi 11 janvier, à 13h30 heure de Pékin (05h30 GMT) au Centre de lancement de satellites de Taiyuan, a annoncé le Chinese Journal of Aeronautics (CJA) sur le réseau social WeChat.La fusée a décollé depuis une plate-forme offshore installée en mer Jaune, au large de Haiyang, dans la province chinoise du Shandong (est).Selon le Chinese Journal of Aeronautics (CJA), la fusée créée par la société spatiale chinoise OrienSpace a mis en orbite trois satellites Yunyao-1.Le Yilni-1 est le plus grand lanceur spatial à ergols solides au monde et le premier en Chine à être doté de propulseurs d'appoint, affirme l'agence Chine nouvelle.

