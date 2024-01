https://fr.sputniknews.africa/20240111/la-raffinerie-que-lalgerie-compte-construire-renforcera-sa-securite-energetique-1064566421.html

La raffinerie que l’Algérie compte construire renforcera sa sécurité énergétique

Comme l’a déclaré à Sputnik, Faris Habbash, professeur d'économie à l'université Ferhat Abbas, grâce à la raffinerie de Hassi-Messaoud, la capacité de... 11.01.2024, Sputnik Afrique

algérie

raffinerie

L’ouverture de l’usine à Hassi-Messaoud permettra d’"augmenter la production d'essence et d'autres produits raffinés tout en mettant l'accent sur leur exportation", a indiqué à Sputnik Faris Habbash.Grâce au site, la capacité de production de l'Algérie devrait atteindre 13 millions de tonnes de fioul par an.C’est d’autant plus important compte tenu de la situation géopolitique dans le monde, laquelle se répercute sur le marché pétrolier et le transport maritime, selon lui.En effet, la situation instable dans les zones des détroits d'Ormuz et de Bab el-Mandeb pourrait contraindre des pétroliers à préférer les routes passant par le cap de Bonne Espérance plutôt que de passer par le canal de Suez.La construction de la raffinerie de Hassi-Messaoud a démarré en 2020. Sa mise en service est attendue courant 2024.

algérie

algérie, raffinerie