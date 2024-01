https://fr.sputniknews.africa/20240110/voici-ces-pays-africains-ayant-les-passeports-les-plus-forts-1064559584.html

Voici ces pays africains ayant les passeports les plus forts

Les Seychelles, l'île Maurice et l'Afrique du Sud ont les passeports les plus forts en Afrique, selon le classement établi par le cabinet de conseil Henley &... 10.01.2024

Les ressortissants de Seychelles, de l'île Maurice et de l'Afrique du Sud peuvent se rendre sans visas respectivement dans 156, 150 et 108 pays, selon le classement des passeports fait par le cabinet de conseil Henley & Partners.La France, l’Allemagne, l’Italie, le Japon, Singapour et l’Espagne sont à la tête du classement mondial avec 194 pays et territoires prêts à accueillir leurs citoyens sans visa.À la fin de la liste se trouvent le Yémen (35 pays sans visa), le Pakistan (34), l’Iraq (31), la Syrie (29) et l’Afghanistan (28). Au total, le classement comprend 199 passeports et 227 destinations de voyage.Le cabinet de conseil Henley & Partners tient compte des données de l'Autorité du transport aérien international (IATA).

