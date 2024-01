https://fr.sputniknews.africa/20240110/les-etats-unis-tentent-de-prolonger-la-catastrophe-humanitaire-a-gaza-1064546848.html

Les États-Unis tentent de "prolonger la catastrophe humanitaire" à Gaza

Les Américains prétendent qu’ils n’ont aucun désir d’escalade au Proche-Orient, tout en augmentant leur soutien à Israël et en bloquant tout effort de paix... 10.01.2024, Sputnik Afrique

israël

gaza

liban

états-unis

antony blinken

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/01/08/1064523105_0:234:2751:1781_1920x0_80_0_0_9595ae01b44ac971460fb096c16ba067.jpg

Les États-Unis tentent de "prolonger la catastrophe humanitaire" à Gaza, avance auprès de Sputnik Mohammad Shamas, expert libanais.Situation à GazaDans la bande de Gaza, le conflit est entré dans son quatrième mois. Depuis le début, les opérations militaires israéliennes ont fait plus de 23.000 morts à Gaza, majoritairement des femmes et des mineurs, selon le bilan du 9 janvier du Hamas.Antony Blinken est arrivé à Tel-Aviv. C'est la quatrième tournée du secrétaire d’Etat américain au Proche-Orient depuis octobre 2023. Il a réaffirmé auprès au Premier ministre israélien "le soutien [américain] au droit d’Israël à prévenir une répétition des attaques du 7 octobre". Le chef de la diplomati américaine a également insisté sur "l’importance d’éviter plus d’atteintes aux civils et de protéger l’infrastructure civile à Gaza", selon un communiqué du département d’Etat.

israël, gaza, liban, états-unis, antony blinken