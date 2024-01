La Russie propose de créer une plate-forme similaire à l’OPEP pour les minéraux solides

"La Russie est ouverte à toutes les options de coopération. Nous pouvons non seulement nous engager dans l'exploration et la production minières, mais nous sommes prêts au transfert de technologie bilatéral et considérons ce partenariat avant tout comme un partenariat technologique", a ainsi expliqué Alexandre Kozlov lors d’un forum Minéraux du futur en Arabie saoudite.