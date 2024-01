"Film d'horreur": une employée de la chaîne TV équatorienne sur la prise d'otages

https://fr.sputniknews.africa/20240110/film-dhorreur-une-employee-de-la-chaine-tv-equatorienne-sur-la-prise-dotages-1064562179.html

Une employée de la chaîne de télévision équatorienne TC Televisión de Guayaquil, investie le 9 janvier par des bandits armés alors qu'une émission était en direct, a raconté à Sputnik ce qu'elle et ses collègues avaient vécu lors de cette attaque. Craignant pour sa vie, elle a requis l’anonymat.Selon elle, c'était une "journée de routine pour les médias", mais des collègues sont arrivés en courant vers 14h10, et ont dit qu'il y avait des tirs.Les employés de la chaîne ont aussi entendu les assaillants prononcer les mots "machettes" et "couteaux"."Un champ de bataille" dans le studioLa salle s'est transformée en champ de bataille, selon elle.Le peu que les journalistes ont pu dire à leurs parents et amis, c'est qu'ils étaient retenus par un groupe criminel. Les bandits ont déclaré: "Oui, oui, nous sommes la mafia. Personne ne nous arrêtera. Nous dirigeons le pays".Arrivée de la policeSoudain, les journalistes ont entendu les bandits dire que les policiers étaient arrivés. Les gangsters ont menacé de tuer les otages.Semer la terreurSelon l'employée, ceux qui ont pris le contrôle du studio de télévision voulaient "semer la terreur parmi les Équatoriens".Finalement la police et les forces armées ont neutralisé les gangsters qui étaient au nombre de 13 dans le studio.Situation en ÉquateurLe Président Daniel Noboa a déclaré le 8 janvier l'état d'urgence pour 60 jours en Équateur. Cela permet au dirigeant de recourir à l'armée pour reprendre le contrôle du système pénitentiaire, où 139 employés sont retenus en otages.Des émeutes ont commencé dans plusieurs villes du pays dans la nuit du 8 au 9 janvier. Des criminels ont incendié des voitures et des bus. Des explosions de bombes artisanales ont été signalées à Guayaquil. Selon la police, des inconnus ont kidnappé sept policiers dans la capitale Quito et à Machala en moins de 24 heures. Trois agents de police de Machala ont plus tard été libérés vivants.Le 9 janvier, des inconnus masqués et armés ont fait irruption dans le studio de la chaîne TC Televisión de Guayaquil, prenant les journalistes en otages.Le Président Noboa a déclaré que l'Équateur était en état de conflit armé interne. Il a ordonné à l'armée de neutraliser 22 groupes criminels comptant des dizaines de milliers de membres.Pour le chef du commandement unifié des forces armées, Jaime Vela Erazo, ces groupes criminels sont des cibles militaires et les autorités n'ont pas l'intention de négocier avec eux.

