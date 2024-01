https://fr.sputniknews.africa/20240110/alaska-airlines-une-passagere-retient-son-fils-a-bord-dun-avion-a-la-porte-arrachee-1064557948.html

Alaska Airlines: une passagère retient son fils à bord d’un avion à la porte arrachée

Alaska Airlines: une passagère retient son fils à bord d’un avion à la porte arrachée

Une passagère d’un vol Alaska Airlines a sauvé son fils de 15 ans, alors qu’il était en train d’être entraîné dans le vide après le décrochage d'une porte en... 10.01.2024, Sputnik Afrique

2024-01-10T16:02+0100

2024-01-10T16:02+0100

2024-01-10T16:02+0100

états-unis

avion

incident

passager

incidents passagers

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0b/06/1063366970_0:300:2880:1920_1920x0_80_0_0_ee1f7bc86508a92a9dd5cda5c7853a65.jpg

Elle se trouvait avec son fils âgé de 15 ans dans la rangée de la porte décrochée du Boeing 737 MAX9 d’Alaska Airlines le 5 janvier."Lui et son siège ont été tirés vers l'arrière et vers l'extérieur de l'avion en direction du trou. J'ai tendu la main, j'ai attrapé son corps et je l'ai tiré vers moi par-dessus l'accoudoir", témoigne cette quinquagénaire auprès du quotidien Seattle Times."J'ai probablement eu la montée d'adrénaline la plus importante que je n'ai jamais eue dans ma vie", a ajouté la femme.L’avion a dû faire demi-tour peu après son décollage suite à l’incident. L'appareil transportait 177 personnes.

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

états-unis, avion, incident, passager, incidents passagers