https://fr.sputniknews.africa/20240109/voici-quelle-serait-la-croissance-economique-en-afrique-en-2024-1064539182.html

Voici quelle serait la croissance économique en Afrique en 2024

Voici quelle serait la croissance économique en Afrique en 2024

En 2024, l’Afrique s’attend à une croissance économique aux alentours de 3,5% contre 3,3% en 2023, selon un rapport de l'Onu. 09.01.2024, Sputnik Afrique

2024-01-09T16:32+0100

2024-01-09T16:32+0100

2024-01-09T16:35+0100

afrique subsaharienne

maghreb

onu

rapport

économie

croissance

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/09/15/1062269351_0:0:2190:1233_1920x0_80_0_0_ec29e414aaf3993d7180a536e81526fc.jpg

En 2024, l’Afrique s’attend à une croissance économique aux alentours de 3,5%, selon un rapport onusien sur la situation et les perspectives de l’économie mondiale 2024.D’autres facteurs, comme la crise climatique et l’instabilité géopolitique pèsent également. En 2025, l’Afrique devrait enregistrer une accélération plus sensible de la croissance économique qui devrait s’établir à 4,2%. Pour rappel, l'année passée l'indicateur a été à 3,3%.Voici les prévisions de croissance de quelques pays africains en 2024:

afrique subsaharienne

maghreb

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, maghreb, onu, rapport, économie, croissance