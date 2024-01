https://fr.sputniknews.africa/20240109/la-france-a-un-nouveau-premier-ministre-1064534179.html

La France a un nouveau Premier ministre

Nommé par Emmanuel Macron au poste de Premier ministre, Gabriel Attal, 34 ans, devient le plus jeune chef de gouvernement français. 09.01.2024, Sputnik Afrique

La France a un nouveau Premier ministre. Ce 9 janvier, Gabriel Attal a été choisi à ce poste.À 34 ans, Gabriel Attal deviendra le plus jeune chef du gouvernement français. Le 8 janvier, après vingt mois passés à Matignon, Elisabeth Borne avait remis la démission de son gouvernement au chef de l’État.Carrière politiqueMilitant au Parti socialiste, Gabriel Attal rejoint en 2016 le parti fondé par Emmanuel Macron, En marche (actuellement Renaissance).Pendant le premier quinquennat d’Emmanuel Macron, entre juillet 2020 et mai 2022, il exerce les fonctions de porte-parole du gouvernement.Au sein du gouvernement Élisabeth Borne, formé en 2022 sous le second mandat de Macron, Gabriel Attal est d'abord ministre délégué chargé des Comptes publics. En juillet 2023, il est nommé ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse.

