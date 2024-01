https://fr.sputniknews.africa/20240108/une-cheffe-ghaneenne-cuisine-non-stop-depuis-8-jours-pour-etablir-un-nouveau-record-mondial-1064521366.html

Une cheffe ghanéenne cuisine non-stop depuis 8 jours pour établir un nouveau record mondial

Depuis le Nouvel An, Failatu Abdul-Razak ne s’arrête pas: elle a déjà passé près de 180 heures aux fourneaux, selon le décompte officiel. Cette cheffe... 08.01.2024, Sputnik Afrique

Failatu Abdul-Razak a ainsi déjà battu une performance précédente, faite par le chef irlandais Alan Fisher. En mai 2023, il a réussi à cuisiner 119 heures et 57 minutes non-stop.La Ghanéenne prépare du banku - des boulettes de farine de maïs cuites à l'eau bouillante - et du riz jollof aux épices et à la tomate.L’événement se passe dans un hôtel dans la ville de Tamale et est retransmis en direct. Des personnalités politiques et médiatiques, ainsi que des citoyens ordinaires viennent chaque jour lui apporter du soutien.Selon les conditions, la cheffe n'a droit qu'à des pauses de cinq minutes toutes les heures. L'objectif est de tenir jusqu’au 10 janvier.

