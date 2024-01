https://fr.sputniknews.africa/20240108/le-noel-orthodoxe-celebre-au-kenya--images-1064526013.html

Le Noël orthodoxe célébré au Kenya – images

Le Noël orthodoxe célébré au Kenya – images

Des liturgies ont été célébrées le 7 janvier dans une dizaine de paroisses, selon l’exarchat africain de l’Église orthodoxe russe. 08.01.2024, Sputnik Afrique

2024-01-08T20:19+0100

2024-01-08T20:19+0100

2024-01-08T20:49+0100

afrique subsaharienne

kenya

noël

église orthodoxe russe

orthodoxie

religion

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/01/08/1064525848_0:313:3072:2041_1920x0_80_0_0_1233c4fcdd331006f7ccb72012dbd90f.jpg

Une dizaine de paroisses orthodoxes au Kenya a célébré le 7 janvier la naissance de Jésus Christ, selon le calendrier julien utilisé par l'Église orthodoxe.Les orthodoxes célèbrent Noël dans la nuit du 6 au 7 janvier. L’écart avec les catholiques et les protestants, qui le fêtent le 25 décembre, s'explique par le fait qu’ils suivent le calendrier julien, et non grégorien.

afrique subsaharienne

kenya

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, kenya, noël, église orthodoxe russe, orthodoxie, religion