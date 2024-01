https://fr.sputniknews.africa/20240108/afrique-du-sud-saisie-de-23-kg-de-stupefiants-dissimules-dans-des-uvres-dart-1064517492.html

Afrique du Sud: saisie de 23 kg de stupéfiants dissimulés dans des œuvres d’art

Les douaniers sud-africaines ont saisi 23 kg de stupéfiants dissimulés dans des œuvres d'art à l’aéroport international OR Tambo de Johannesburg, a indiqué... 08.01.2024, Sputnik Afrique

"Cette quantité de drogues d’une valeur de près de deux millions de dollars (37 millions de rands) a été découverte dans une boîte suspecte à destination de la Nouvelle-Zélande lors d'une inspection dans les hangars à marchandises", a souligné l’établissement dans un communiqué.Il a ajouté que la boîte contenait des objets d’art moulés qui semblaient suspects, notant que certains articles se sont révélés positifs au crystal meth (10 kg), alors que d'autres objets contenaient du fentanyl (13 kg)."Les stupéfiants ont été remis à la police pour une enquête plus approfondie", précise-t-on.L’Initiative mondiale contre la criminalité transnationale organisée (GI-TOC) a souligné récemment dans un rapport que l'Afrique du Sud fait face à une recrudescence alarmante du trafic des drogues dures, notamment la cocaïne et l'héroïne, impliquant des réseaux criminels locaux et internationaux très actifs.En octobre dernier, trois interventions policières distinctes ont permis de découvrir des quantités de cocaïne d’une valeur de plus de 11 millions de dollars (200 millions de rands) dans les provinces du KwaZulu-Natal et du Cap Oriental.

