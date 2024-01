Voilà pourquoi la Russie ne frappe que les cibles militaires en Ukraine

"On serre les dents, on perd des êtres chers, nous traversons tout cela depuis 2014, mais cela ne nous a pas fait cesser d’être humains. Perdre son humanité ici peut avoir des conséquences beaucoup plus graves pour notre pays. C'est exactement ce que dit notre Président. [Il est nécessaire] De rester humain", a souligné le chef de la RPD.