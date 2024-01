https://fr.sputniknews.africa/20240107/mali-le-conseil-de-securite-de-lonu-revient-sur-laccord-dalger-1064499464.html

Mali: le Conseil de sécurité de l'Onu revient sur l'Accord d'Alger

Le Conseil de sécurité de l'Onu a rendu public, samedi, un communiqué de presse dans lequel ses membres ont réaffirmé le caractère central de l'Accord pour la... 07.01.2024, Sputnik Afrique

La même source a ajouté qu'à l'occasion de la clôture de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA), les membres du Conseil de sécurité ont indiqué avoir "pris note de la clôture de la (mission), le 31 décembre 2023, après dix ans de présence, conformément à la résolution 2690 (2023), suite à la demande du gouvernement de la Transition au Mali".Les membres du Conseil ont, en outre, mis l'accent sur le caractère central de l'Accord pour la paix et la réconciliation au Mali de 2015, issu du processus d'Alger, exhortant "toutes les parties signataires à reprendre le dialogue et à s'engager dans la mise en œuvre de l'accord pour garantir la paix et la stabilité au Mali"."Ils ont rendu également hommage aux 311 membres du personnel de la MINUSMA qui ont perdu la vie au service de la paix et ont exprimé leurs plus sincères condoléances à leurs familles. Ils ont souhaité un prompt rétablissement à ceux qui ont été blessés pendant la phase de retrait", note le communiqué.Ils ont affirmé, enfin, qu'"ils resteront pleinement engagés dans la promotion de la paix et de la sécurité au Mali et dans la région", conclut le communiqué.

