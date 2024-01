https://fr.sputniknews.africa/20240107/libye-suspension-de-la-production-petroliere-sur-un-site-majeur-1064513093.html

Libye: suspension de la production pétrolière sur un site majeur

La Compagnie nationale de pétrole (NOC) en Libye a annoncé dimanche la suspension de la production sur un important gisement pétrolier dans le sud-ouest du... 07.01.2024, Sputnik Afrique

2024-01-07T18:51+0100

2024-01-07T18:51+0100

2024-01-07T18:51+0100

"La NOC décrète l'état de force majeure sur le champ al-Charara à compter de dimanche 7 janvier 2024, à cause de la fermeture du site par des protestataires", a indiqué la compagnie dans un communiqué.Invoqué dans des circonstances exceptionnelles, l"'état de force majeure" permet une exonération de la responsabilité de la NOC en cas de non-respect des contrats de livraison de pétrole.La NOC n'a pas précisé les revendications des protestataires.Situé à environ 900 km au sud de Tripoli, al-Charara produit en temps normal 315.000 barils par jour, sur une production nationale de plus de 1,2 million de barils par jour, contre 1,5 à 1,6 million avant la Révolution de 2011.Principal fournisseur de la raffinerie de Zaouia (ouest), qui à son tour approvisionne le marché local en carburants, al-Charara est géré par la société Akakus, co-entreprise entre la NOC, l'Espagnol Repsol, le Français Total, l'Autrichien OMV et le Norvégien Statoil.

