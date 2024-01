https://fr.sputniknews.africa/20240107/la-somalie-signe-une-loi-annulant-laccord-maritime-ethiopie-somaliland-1064498311.html

La Somalie signe une loi annulant l'accord maritime Éthiopie-Somaliland

La Somalie signe une loi annulant l'accord maritime Éthiopie-Somaliland

Le Président somalien Hassan Sheikh Mohamuda a signé samedi une loi "annulant" un accord maritime, qu'il estime "illégal", entre l'Éthiopie et la région... 07.01.2024, Sputnik Afrique

2024-01-07T07:34+0100

2024-01-07T07:34+0100

2024-01-07T07:34+0100

somalie

somaliland

mogadiscio

afrique

éthiopie

accord

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/18728/60/187286009_0:153:3015:1848_1920x0_80_0_0_abce5d22bacfc484feb2600decd1d639.jpg

Avec ce "protocole d'accord" signé le 1er janvier, la région du Somaliland - ancien protectorat britannique qui a proclamé son indépendance de la Somalie en 1991, mais n'est pas reconnue par la communauté internationale - entend octroyer à l'Éthiopie l'accès à 20 kilomètres de ses côtes pour une durée de 50 ans, via un accord de "leasing". Le Président somalien a déclaré que l'adoption de ce projet de loi annule ce pacte "illégal" qui donne à l'Éthiopie un accès à la mer Rouge qu'elle a progressivement perdu après l'indépendance de l'Érythrée en 1993. Il "illustre notre engagement à sauvegarder notre unité, notre souveraineté et notre intégrité territoriale conformément au droit international", a écrit le président sur X. Mogadiscio veut défendre cet accordLe gouvernement somalien avait promis de s'opposer fermement, par tous les moyens légaux, à cet accord. Mogadiscio a dénoncé une "agression" et une "violation flagrante de sa souveraineté", promettant de combattre ce texte "illégal" par "tous les moyens légaux". Le gouvernement s'oppose fermement à la revendication d'indépendance du Somaliland, région de 4,5 millions d'habitants relativement stable comparée à la Somalie. Cette république autoproclamée imprime sa propre monnaie et délivre ses passeports, mais l'absence de reconnaissance internationale la maintient dans un certain isolement. Le Président somalilandais Muse Bihi Abdis avait affirmé que l'Ethiopie allait "reconnaître formellement la république du Somaliland" en échange de cet accès maritime. Le gouvernement d'Addis Abeba n'a cependant pas déclaré son intention de le faire mais a indiqué qu'il mènerait "une évaluation approfondie en vue de prendre position sur les efforts du Somaliland pour obtenir une reconnaissance" internationale. Les États-Unis, l'Union européenne, le Royaume-Uni, l'Union africaine, la Ligue arabe, l'Egypte ou encore la Turquie ont également appelé au respect de la souveraineté somalienne. Deuxième pays le plus peuplé d'Afrique, l'Ethiopie cherche depuis 30 ans un accès à la mer qu'elle a progressivement perdu après l'indépendance de l'Erythrée en 1993.

somalie

somaliland

mogadiscio

afrique

éthiopie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

avec AFP

avec AFP

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

avec AFP

somalie, somaliland, mogadiscio, afrique, éthiopie, accord