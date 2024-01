https://fr.sputniknews.africa/20240107/ces-pays-africains-ont-dementi-etre-en-pourparlers-avec-tel-aviv-pour-accueillir-des-gazaouis--1064508183.html

Ces pays africains ont démenti être en pourparlers avec Tel-Aviv pour accueillir des Gazaouis

Ces pays africains ont démenti être en pourparlers avec Tel-Aviv pour accueillir des Gazaouis

La RDC, le Rwanda et le Tchad ont officiellement démenti être en pourparlers avec Tel-Aviv pour accueillir des Gazaouis sur leurs territoires. 07.01.2024, Sputnik Afrique

"Il n’y a jamais eu de quelconque forme de négociation, de discussion ou d’initiative entre notre gouvernement et le gouvernement israélien sur le prétendu accueil des migrants palestiniens sur le sol congolais", a écrit sur X Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement congolais. "Le gouvernement du Tchad dément catégoriquement les récentes allégations prétendant que des pourparlers entre l’État d’Israël et le Tchad auraient lieu en vue d’accueillir des milliers de Palestiniens de Gaza", rapporte le communiqué du ministère de la Communication du pays. Quant à la réaction du Rwanda, le ministère des Affaires étrangères a publié une alerte de désinformation dans laquelle il a assuré qu’"aucune discussion de ce type n’a eu lieu, que ce soit aujourd’hui ou dans le passé". Plus tôt, Zman Israel, citant une source politique israélienne, a écrit que le Mossad menait des pourparlers secrets avec ces pays pour accepter des milliers de migrants de Gaza. Par la suite, un haut responsable israélien s’adressant aux journalistes sous couvert d’anonymat a également nié les informations de Zman.

