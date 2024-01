https://fr.sputniknews.africa/20240106/quelles-sont-les-personnalites-africaines-les-plus-influentes-de-2023-1064485295.html

Quelles sont les personnalités africaines les plus influentes de 2023?

Le Sénégal, le Nigéria et l’Afrique du Sud dominent la liste établie par le New African Magazine. 06.01.2024, Sputnik Afrique

Les Présidents kenyans, guinéens et sénégalais, William Ruto, Mamadi Doumbouya et Bola Tinubu sont cités parmi les politiques les plus influents.Yassine Bounou, gardien marocain ayant amené son équipe en quarts de finale de la Coupe du monde est parmi les sportifs les plus influents. Tout comme le boxeur camerounais Francis Ngannou ou le cycliste érythréen Biniam Girmay. Dans la catégorie "créatifs", on retrouve le chef kenyan Ali Mandhry, connu pour ses émissions culinaires, le rappeur congolais Maître Gims ou la peintre éthiopienne Julie Mehretu, la plus cotée du continent.

