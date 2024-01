https://fr.sputniknews.africa/20240106/lukraine-est-devenue-un-polygone-dessai-de-lotan-pour-la-lutte-numerique-contre-moscou-1064490440.html

L'Ukraine est devenue un polygone d'essai de l'Otan pour la lutte numérique contre Moscou

L'Ukraine est devenue un polygone d'essai de l'Otan pour la lutte numérique contre Moscou

"En effet, durant les deux dernières années, les infrastructures d'information russes sont devenues la cible de cyberattaques régulières. La plupart d'entre... 06.01.2024, Sputnik Afrique

2024-01-06T11:58+0100

2024-01-06T11:58+0100

2024-01-06T11:58+0100

ukraine

escroquerie

cyber-armée

cyberattaque

cybercriminalité

russie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103136/81/1031368199_0:331:3876:2511_1920x0_80_0_0_1f09053bb53bb4ff8e0452bc2727d7c1.jpg

Rien qu'en novembre 2023, le renseignement ukrainien a revendiqué plusieurs cyberattaques sur les sites d'information russes, selon lui.Des problèmes pour l'EuropeLa Russie a plus d'une fois averti l'Occident que "la cyberarmée" créée en Ukraine avec le soutien des États-Unis poserait problème. Maintenant c'est le cas, avec plus d'un millier de "centres d'appel" qui se livrent à de l'extorsion de fonds, a ajouté le diplomate.D'après lui, en novembre 2023, les autorités hongroises ont déclaré que la majeure partie des moyens financiers détournés dans leur État par le biais de cybercrimes et d'escroquerie téléphonique se concentraient en Ukraine.

ukraine

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

ukraine, escroquerie, cyber-armée, cyberattaque, cybercriminalité, russie