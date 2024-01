https://fr.sputniknews.africa/20240106/les-galaxies-nouvelles-nees-ressemblent-a-des-bananes-1064492638.html

Les galaxies nouvelles-nées ressemblent à… des bananes

… Ou à des cornichons, des cigares ou des planches de surf, et non pas à des œufs ou des disques comme on le pensait auparavant, relate le New York Times. 06.01.2024, Sputnik Afrique

Telle est la conclusion provisoire d'une équipe d'astronomes qui a réexaminé les images de quelque 4.000 galaxies nouvelles-nées observées par le dispositif, note le média.Si le résultat se confirme, cela pourrait profondément modifier leur compréhension de la façon dont les galaxies émergent et se développent, affirment les chercheurs.Il pourrait également donner un aperçu de la nature mystérieuse de la matière noire. Cette forme de matière inconnue qui constituerait la partie majeure de l'univers. La matière noire engloutit les galaxies et constitue les pépinières gravitationnelles dans lesquelles de nouvelles galaxies apparaissent.

