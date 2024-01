https://fr.sputniknews.africa/20240106/le-niger-decide-de-nationaliser-le-secteur-de-leau--1064488700.html

Le Niger décide de nationaliser le secteur de l'eau

Le gouvernement nigérien a décidé de nationaliser l'exploitation de son eau potable, mettant fin à son contrat avec la société française Veolia et sa filiale... 06.01.2024, Sputnik Afrique

Cette décision survient après l'adoption en Conseil des ministres d'un projet de décret des statuts de la nouvelle Société d'Etat dénommée "la Nigérienne des Eaux".Le contrat d'affermage est arrivé à terme le 31 décembre dernier. Après un peu plus de 22 ans de partenariat, c'est la Nigérienne des Eaux qui prend le relai de la SEEN pour assurer l'exploitation, la production et la distribution de l'eau potable dans tous les centres urbains et semi-urbains du pays.Le présent projet de décret a donc pour objet de satisfaire cette exigence et permettre ainsi à la Nigérienne des Eaux de disposer des règles d'organisation et de fonctionnement pour accomplir ses missions.

