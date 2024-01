https://fr.sputniknews.africa/20240105/washington-se-prepare-a-une-extension-du-conflit-au-proche-orient-1064480066.html

Washington se prépare à une extension du conflit au Proche-Orient

Les États-Unis pourraient potentiellement être entraînés dans une nouvelle guerre dans la région, ont indiqué plusieurs responsables proches du dossier à... 05.01.2024, Sputnik Afrique

L'armée élabore des plans pour riposter aux militants Houthis soutenus par l'Iran qui attaquent des navires commerciaux en mer Rouge, poursuit le média. Cela inclut une frappe de cibles houthies au Yémen, note l’un des fonctionnaires.Pour sa part, le renseignement américain cherche des moyens d'anticiper et de repousser d'éventuelles attaques contre les États-Unis par les forces soutenues par l'Iran en Irak et en Syrie, d’après une source.Le risque d'un conflit plus large s'accroît à la suite d'une série d'affrontements survenus ces derniers jours en Irak, au Liban et en Iran.Une éventuelle escalade pourrait nuire à Joe Biden lors de la période électorale 2024, note le média.

