Où est attendu Vladimir Poutine en 2024?

Où est attendu Vladimir Poutine en 2024?

Parmi la série de visites à l'étranger que le Président russe pourrait effectuer cette année, deux viseraient l'Afrique: le Burundi et la Guinée équatoriale. 05.01.2024, Sputnik Afrique

Outre ceux-ci, Vladimir Poutine a été invité à se rendre au Brésil, en Corée du Nord, à Cuba, en Irak, en Iran, en Mongolie, en Thaïlande, en Turquie, au Vietnam et à d'autres. Le Kremlin n'a encore rien acté de manière définitive, d'autant que le mandat actuel du Président expire en mai prochain. Mais aucune visite dans des pays inamicaux n'est envisagée.Parmi les sommets internationaux et les forums prévus avec la participation des chefs d'Etat, le plus important est celui du G20 en novembre au Brésil. Le format de son éventuelle participation n'est pas encore clair. Un autre sommet important est celui de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) au Pérou.

