Les BRICS aspirent à un système économique global sans l'hégémonie de l'Occident

Les BRICS aspirent à un système économique global sans l'hégémonie de l'Occident

Pour y parvenir, il faut mettre fin à la domination du dollar, au contrôle par Washington des institutions financières mondiales et aux sanctions unilatérales... 05.01.2024, Sputnik Afrique

Les pays membres entreprennent des mesures raisonnables et font des affaires les uns avec les autres conformément aux règles de la concurrence et du commerce international, loin du système occidental libéral et injuste, selon lui.Ils ne cherchent pas à changer le concept de l'économie mondiale, mais à en finir avec l'hégémonie de l'Occident et la dépendance envers lui, a-t-il souligné.

