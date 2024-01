https://fr.sputniknews.africa/20240104/washington-reconnait-la-superiorite-militaire-de-moscou-sur-kiev-1064473103.html

Washington reconnaît la supériorité militaire de Moscou sur Kiev

Washington reconnaît la supériorité militaire de Moscou sur Kiev

La Russie possède des ressources aériennes et terrestres importantes, a admis John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale des États-Unis. De... 04.01.2024, Sputnik Afrique

2024-01-04T17:56+0100

2024-01-04T17:56+0100

2024-01-04T17:56+0100

conflit ukrainien

russie

john kirby

international

ukraine

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/05/12/1059321575_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ef4d60563aa5df8c3dfd97598c04a3cd.jpg

Cette déclaration fait écho à celle de Sean Bell, vice-maréchal de l’armée de l'air britannique. Celui-ci a reconnu la supériorité de plus en plus évidente de l'armée russe sur le champ de bataille. Il a également pointé du doigt le grand nombre de problèmes auxquels sont confrontées les forces ukrainiennes. De son côté, la Défense russe a déclaré que les livraisons d'armes occidentales et l'emploi des réserves stratégiques par le commandement ukrainien n'ont pas changé la situation et que Kiev n'a atteint ses objectifs sur aucun des axes.

russie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

conflit ukrainien, russie, john kirby, international, ukraine