Les forces de Kiev ont ciblé des écoles, jardins d’enfants et terrains de jeux à Donetsk pour faire peur aux habitants, la veille de la fête du Nouvel An, a affirmé Scott Bennett, l’ex-officier des forces américaines, sur les réseaux sociaux. Il a également expliqué ces attaques par le désespoir de Kiev face aux pertes sur le front.L'ancien militaire a aussi condamné les médias occidentaux qui avaient selon lui passé sous silence les attaques ukrainiennes contre des infrastructures civiles à Donetsk.

Les militaires ukrainiens ont délibérément frappé des établissements et des terrains de jeux pour enfants le jour de fête à Donetsk pour terrifier les habitants et se venger des défaites sur le front, dénonce un ex-officier des forces US.