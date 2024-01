https://fr.sputniknews.africa/20240104/des-drones-de-reconnaissance-us-sur-la-cote-ouest-africaine-1064459291.html

Des drones de reconnaissance US sur la côte ouest-africaine?

Des drones de reconnaissance US sur la côte ouest-africaine?

Les États-Unis cherchent à installer des drones militaires le long de la côte ouest-africaine, annonce le Wall Street Journal. 04.01.2024, Sputnik Afrique

Washington mène des négociations préliminaires pour autoriser ses drones de reconnaissance à utiliser les aérodromes de trois pays côtiers, selon le quotidien. Ce sont:Relativement stables et prospères, ces pays, ainsi que le Togo, se retrouvent désormais menacés par des militants islamistes qui déferlent vers le sud en provenance du Mali, du Burkina Faso et du Niger.Cet effort viserait à stopper la propagation d’Al-Qaïda* et de Daech* dans la région, selon des responsables américains et africains. Les États-Unis peuvent aussi rediriger une partie de l'aide destinée au Niger aux pays de la côte atlantique.*Organisation terroriste interdite en Russie

