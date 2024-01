https://fr.sputniknews.africa/20240104/ces-marques-de-telephone-qui-ont-rapporte-le-plus-dargent-en-afrique-au-troisieme-trimestre-2023-1064470354.html

Ces marques de téléphone qui ont rapporté le plus d’argent en Afrique au troisième trimestre 2023

Le marché africain des smartphones a de nouveau connu une forte reprise au troisième trimestre 2023, constate une récente analyse de la société d'études... 04.01.2024, Sputnik Afrique

Malgré les défis macroéconomiques, les restrictions à l'importation et la volatilité des devises, la région a connu une croissance de 12% sur un an des expéditions, totalisant 17,9 millions d'unités vendues.La société Transsion a maintenu sa position de leader et a réalisé une croissance annuelle de 9%, s'assurant une part de marché dominante de 48%. Voici le top 5 des marques les plus vendues en Afrique et leurs parts de marché:(Les estimations de Xiaomi incluent les sous-marques Poco et Redmi. Transsion comprend Tecno, Infinix et iTel. Oppo exclut OnePlus.)

