Membre des BRICS, de l'OCS et de l'OCE, ce pays ne voit plus l'utilité de l'OMC

Membre des BRICS, de l'OCS et de l’OCE, ce pays ne voit plus l'utilité de l'OMC

2024-01-03

2024-01-03T15:11+0100

2024-01-03T15:11+0100

L’Iran ne croit plus nécessaire de rejoindre l’Organisation mondiale du commerce (OMC) alors qu’il y a les BRICS, l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS), l'Union économique eurasienne (UEEA) et l'Organisation de coopération économique (OCE) dont il est membre ou partenaire privilégié, a déclaré à Sputnik Mehdi Safari, vice-ministre iranien des Affaires étrangères chargé de la diplomatie économique. Dans leur ensemble, ces organisations économiques internationales accomplissent les fonctions de l'OMC, croit-il. Maintenant, l'Iran ne croit plus indispensable de se battre pour devenir membre de l'OMC, a affirmé l'homme d'État. L’Iran a été invité à rejoindre les BRICS lors du sommet du groupe à Johannesburg en août dernier. À partir du 1er janvier 2024, la République islamique est devenue membre de l’organisation à part entière.

