En Sierra Leone, l'ex-Président Koroma inculpé pour une "tentative de coup d'État"

L'ancien Président sierra-léonais Ernest Bai Koroma a été inculpé pour son rôle présumé dans les événements du 26 novembre, qualifiés de "tentative de coup... 03.01.2024, Sputnik Afrique

La justice sierra-léonaise a inculpé, ce mercredi 3 janvier, Ernest Bai Koroma, qui avait occupé le poste de Président du Sierra Leone de 2007 à 2018, pour “trahison et dissimulation de trahison".M.Koroma a été inculpé ce mercredi 3 janvier pour son rôle présumé dans les événements du 26 novembre, qualifiés de "tentative de coup d'État" par le gouvernement.L'ancien Président, dont on pense qu'il est en mauvaise santé, a maintenu son déni de toute implication, note le journal The Sierra Leone Telegraph.Le 2 janvier, la justice sierra-léonaise avait inculpé pour "trahison et complicité de trahison" 12 auteurs présumés dans cette même affaire dont beaucoup avaient des liens avec l'ex-Président Koroma en tant qu'agents de sécurité et de soutien. Mais les avocats affirment qu’il est erroné de considérer l’ancien Président comme coupable par association, note le Sierra Leone Telegraph.Au total 85 personnes ont été arrêtées, très majoritairement des militaires, en lien avec les évènements du 26 novembre. Tentative de coup d'État du 26 novembreAux premières heures du 26 novembre 2023, des hommes ont attaqué l'armurerie militaire d’une caserne à Freetown, deux autres casernes, deux prisons et deux postes de police, affrontant les forces de sécurité les armes à la main. Les combats ont fait 21 morts: 14 soldats, un policier, un gardien de prison, un agent de sécurité, une femme et trois assaillants, selon le ministre de l'Information.

avec Maghreb Arabe Presse

