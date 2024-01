https://fr.sputniknews.africa/20240103/deux-compagnies-aeriennes-africaines-designees-parmi-les-plus-ponctuelles-en-2023-1064446761.html

Deux compagnies aériennes africaines désignées parmi les plus ponctuelles en 2023

Safair et Kenya Airways sont entrés dans le classement des compagnies aériennes les plus ponctuelles d’Afrique et du Moyen-Orient en 2023. 03.01.2024, Sputnik Afrique

afrique subsaharienne

afrique du sud

kenya

compagnie aérienne

classement

D'après le classement régional établi par le groupe Cirius, spécialisé dans l’analyse aéronautique, deux compagnies aériennes africaines désignées parmi les plus ponctuelles en 2023.Ainsi, l’entreprise sud-africaine Safair occupe la deuxième place, avec 92,36% d’arrivées à l'heure prévue. Cette compagnie low-cost a effectué en 2023 plus de 55.000 vols.Kenya Airways ferme le classement régional (10-e place) avec 71,86% d’arrivées à l'heure sur près de 42.000 vols. Le vainqueur du classement régional est Oman Air avec le taux de 92,53%.

