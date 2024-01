https://fr.sputniknews.africa/20240102/reouverture-des-ecoles-dans-le-sud-ouest-du-niger-mettre-ces-enfants-dans-leurs-droits-1064426792.html

Réouverture des écoles dans le sud-ouest du Niger: "mettre ces enfants dans leurs droits"

Réouverture des écoles dans le sud-ouest du Niger: "mettre ces enfants dans leurs droits"

Plus d'une centaine d'écoles primaires et secondaires doivent rouvrir dans la région de Tillabéri, théâtre d'attaques djihadistes, indique à Sputnik Afrique le... 02.01.2024

122 établissements, y compris des écoles primaires et secondaires, doivent rouvrir dans la région de Tillabéri, théâtre d’attaques djihadistes, souligne auprès de Sputnik Afrique Sadou Hassane, secrétaire général du syndicat d’enseignants SYNAFCES.Cela permettra à plus de 10.000 élèves de reprendre le chemin de l'école. "Cette réouverture permettra de mettre ces enfants dans leurs droits", selon lui."Notre préoccupation, c'est de faire en sorte que toutes les conditions nécessaires soient réunies pour assurer la sécurité des enseignants, mais aussi de tous les acteurs de l'école de façon générale", ajoute Sadou Hassane. La région de Tillabéri, située dans la zone dite des "trois frontières" entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali, est un repaire de djihadistes sahéliens."Dans certaines localités, la psychose règne toujours, car les groupes armés terroristes continuent, d'une façon ou d'une autre, à mener un certain nombre d'actions ciblées, notamment à l'endroit des enseignants et des acteurs de l'école de façon générale", indique-t-il.

