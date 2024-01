https://fr.sputniknews.africa/20240102/pour-mieux-mener-sa-lutte-antiterroriste-le-burkina-reorganise-ses-forces-armees-1064428577.html

Pour mieux mener sa lutte antiterroriste, le Burkina réorganise ses forces armées

Le Burkina Faso amplifiera sa lutte antiterroriste en 2024 en poursuivant ses efforts de reconquête du territoire, a déclaré le capitaine Ibrahim Traoré. 02.01.2024, Sputnik Afrique

Des changements au sein de l'armée burkinabé."Au niveau de la Défense, nous verrons la création de la première brigade de combat que nous avons nommée la Brigade spéciale d'intervention rapide, qui regroupera différents bataillons d'intervention rapide, un groupement de forces spéciales et un groupement spécifique", a indiqué Ibrahim Traoré, chef de transition dans son message de vœux pour le Nouvel an.De plus, les forces armées burkinabés verront l’arrivée en 2024 de nouveaux moyens lourds de protection et la puissance de feu des unités combattantes sera augmentée.

