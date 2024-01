https://fr.sputniknews.africa/20240102/ce-pays-pourrait-adherer-aux-brics-en-2024-1064426038.html

Ce pays pourrait adhérer aux BRICS en 2024

Le Venezuela pourrait rejoindre les BRICS en tant que membre à part entière lors du prochain sommet en 2024 qui aura lieu en Russie.

Caracas compte sur le groupe des BRICS dans le cadre d’un nouveau monde équilibré et espère devenir un membre permanant durant l’année en cours, a déclaré le Président vénézuélien dans son interview traditionnelle du 1er janvier au journal Le Monde diplomatique. Le groupe des BRICS représente "l'avenir de l'humanité" et "une puissance économique définitive", a affirmé Nicolas Maduro. Il a également noté que le refus de l'Argentine de rejoindre le groupe était un “acte insensé" commis par le Président Javier Milei à l’encontre de son pays. Le prochain sommet des BRICS aura lieu à Kazan, en Russie, en octobre 2024. Groupe des BRICSLes BRICS, créés en 2009, sont un groupe réunissant les plus grandes économies en développement du monde, à savoir le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Le 1er janvier 2024, les BRICS ont officiellement lancé l'adhésion à part entière de l'Arabie saoudite, de l'Égypte, des Émirats arabes unis, de l'Éthiopie et de l'Iran. L'Argentine a été également invitée à devenir membre du groupe, mais son gouvernement nouvellement élu a décliné l'invitation fin décembre.

