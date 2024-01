https://fr.sputniknews.africa/20240102/a-quoi-sattendre-pour-lannee-2024-1064429374.html

Afrique à l'échelle mondiale: à quoi s’attendre pour l’année 2024?

Afrique à l'échelle mondiale: à quoi s’attendre pour l’année 2024?

Davantage de changements vers la dédollarisation, un "grand avenir" des États du Sahel, de fructueux partenariats africains avec la Russie, l’impact positif... 02.01.2024, Sputnik Afrique

L’apparition de l'Alliance des États du SahelL’année 2023 a été marquée par la naissance de l'Alliance des États du Sahel, regroupant le Mali, le Burkina Faso et le Niger. L’union "a un grand avenir", anticipe Abdoul Diallo, chef de la Radio Couleur Média à Bamako, interrogé par Sputnik Afrique.Ces trois pays ont "le même problème" en commun, celui du terrorisme, et les premiers résultats sont visibles.Une mission de paix en UkraineEn 2023, l’Afrique a proposé sa médiation en Ukraine. "Cette initiative était hypocrite et elle n'a pas pu aboutir à un résultat", lâche Abdoul Diallo. "Les Africains devaient avoir le courage de faire face à la vérité pour dire en face aux Occidentaux que cette guerre en Ukraine était une guerre inutile".Globalement, le continent africain doit apprendre à se positionner:Les effets bénéfiques des BRICS sur l’AfriqueLors du sommet en Afrique du Sud, en août 2023, les BRICS se sont élargis avec deux autres pays africains, l’Égypte et l’Éthiopie, figurant parmi les nouveaux membres. "Dans l'avenir, les BRICS peuvent jouer un rôle majeur pour que l'Afrique puisse s'imposer, se développer comme il le faut".DédollarisationEn 2023, la tendance des échanges en monnaie nationales est devenue plus visible."Je crois qu'en 2024, il y aura beaucoup de changements sur cette lancée. Le dollar commence à s'affaiblir et nous voyons comment cela impacte l'économie américaine. Par conséquent, nous ne pouvons que nous réjouir de cette démarche courageuse entamée par la Russie", selon Abdoul Diallo.Partenariat avec la Russie"Avec la Russie, c'est le partenariat gagnant-gagnant", avance l’expert, car Moscou "ne s'immisce pas dans les affaires internes d'une nation. La Russie ne fait pas d'ingérence dans la gouvernance d'une nation. La Russie est là en tant que partenaire".Il avance:Dans cette optique, le secteur de l'agriculture, surtout celui concernant les cultures de blé, est très "prometteur". Abdoul Diallo prône le transfert des savoir-faire: "Nous voudrions que la Russie partage avec nous ses expériences en matière de production de blé et ces expériences technologiques dans plusieurs domaines, surtout ceux de la santé, mais également dans celui de la recherche".Le rôle néfaste des troupes françaisesEn 2023, les forces françaises et onusiennes ont quitté plusieurs pays africains.Dans le contexte de partenariat sécuritaire avec la Russie, le Mali montre des "résultats sur le terrain". "Je crois qu'en matière de sécurité et de défense, à travers ce partenariat avec la Russie, le Mali pourra atteindre ses objectifs en 2024. Il n'y a pas de sécurité 100%, mais je suis sûr que sur cette voie, les terroristes vont regretter leur existence", assure-t-il.

