En Guinée, le Président Doumbouya annonce un référendum constitutionnel

En Guinée, le Président Doumbouya annonce un référendum constitutionnel

Le Président de la transition en Guinée, le colonel Mamadi Doumbouya, a annoncé l'organisation d'un référendum constitutionnel en 2024, sans préciser la date. 01.01.2024, Sputnik Afrique

Un référendum constitutionnel aura lieu en Guinée-Conakry en 2024, a annoncé le 31 décembre au soir le Président de transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Il a promis "une Constitution approuvée par le peuple et qui n'est pas du copier-coller mais une Constitution qui s'inspire du passé pour bâtir ensemble notre avenir". Le Président guinéen a également souligné que des personnes nommées par l'État seraient prochainement désignées pour diriger les conseils municipaux, élus en 2018 et dont les mandats s'achèveront au premier trimestre de 2024. Après le coup d'État du 5 septembre 2021, le colonel Mamadi Doumbouya s'était fait investir Président et s'était engagé à remettre le pouvoir à des civils élus dans un délai de deux ans à partir de janvier 2023. Il avait proclamé la lutte contre la corruption comme l’un de leurs grands combats.

