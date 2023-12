https://fr.sputniknews.africa/20231231/un-destroyer-americain-abat-des-missiles-antinavires-tires-par-les-houthis-selon-larmee-us-1064392963.html

Un destroyer américain abat des missiles antinavires tirés par les Houthis, selon l’armée US

Un destroyer américain abat des missiles antinavires tirés par les Houthis, selon l’armée US

Un destroyer américain a abattu samedi deux missiles balistiques antinavires tirés depuis le Yémen, alors qu'il répondait à un appel de détresse d'un... 31.12.2023, Sputnik Afrique

2023-12-31T09:10+0100

2023-12-31T09:10+0100

2023-12-31T09:10+0100

mer rouge

houthis

centcom (united states central command)

yémen

gaza

israël

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e4/0b/19/1044830283_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_c6bac885f477c04fc09dd325ec151bee.jpg

Les missiles ont été lancés depuis le territoire contrôlé par les Houthis, a indiqué le Commandement central américain sur les réseaux sociaux.Selon le Centcom, les destroyers USS Gravely et USS Laboon ont répondu à une demande d'assistance du Maersk Hangzhou, un porte-conteneurs danois battant pavillon de Singapour, qui a déclaré avoir été frappé par un missile en mer Rouge.Pendant cette opération de secours, l'USS Gravely a abattu des missiles qui avaient été tirés "en direction des navires" militaires américains, a ajouté le Centcom.Depuis le début du conflit dans la bande de Gaza le 7 octobre entre Israël et le Hamas, les Houthis ont multiplié les attaques en mer Rouge contre des navires qu'ils estiment "liés à Israël", en solidarité avec le territoire palestinien bombardé et assiégé.

mer rouge

yémen

gaza

israël

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

AFP https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

AFP https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

AFP https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

mer rouge, houthis, centcom (united states central command), yémen, gaza, israël