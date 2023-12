https://fr.sputniknews.africa/20231231/les-gaffes-les-plus-betes-des-politiciens-occidentaux-en-2023-1064399384.html

Les gaffes les plus bêtes des politiciens occidentaux en 2023

Les gaffes les plus bêtes des politiciens occidentaux en 2023

La Roumanie remerciée pour ses exportations de "grains de cocaïne", Poutine sommé de faire un tour sur lui-même, une géographie hasardeuse: en Occident, cette...

En guise de bilan, Sputnik Afrique a fait une compilation des gaffes et propos controversés les plus marquants des politiciens occidentaux en 2023.Joe Biden a confondu l’Ukraine et l’Irak en déclarant que Vladimir Poutine "perd manifestement la guerre en Irak".Josep Borrel, chef de la diplomatie européenne, a confondu la ville russe de Belgorod et Belgrade, capitalt serbe.Annalena Baerbock, ministre allemande des Affaires étrangères, a remercié la Roumanie pour les exportations de "grains de cocaïne". Elle s’est également perdue dans la géométrie en déclarant que Poutine doit changer son opinion à 360º, c’est-à dire, faire un tour complet pour revenir au point initial.Les propos et gestes controversés n’ont pas manqué non plus: la Présidente de la Commission européenne n’a pas nommé les États-Unis comme véritable responsable des bombardements atomiques sur le Japon, Volodymyr Zelensky et Justin Trudeau ont salué un ex-SS ukrainien au parlement canadien.

