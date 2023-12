https://fr.sputniknews.africa/20231231/egypte-russie-une-hausse-des-echanges-commerciaux-attendue-a-25-1064393497.html

Égypte-Russie: une hausse des échanges commerciaux attendue à 25%

Égypte-Russie: une hausse des échanges commerciaux attendue à 25%

En 2023, la dynamique positive du commerce entre la Russie et l'Égypte se poursuit, a déclaré à Sputnik Alexeï Tevanian, le représentant commercial de la... 31.12.2023, Sputnik Afrique

Une hausse des échanges commerciaux entre les deux pays est attendue en 2023 à 25%, a fait savoir auprès de Sputnik le représentant commercial de la Russie en Égypte.Le produit phare des exportations russes reste le blé, traditionnellement très demandé, même en temps de crise. Il est à rappeler que Moscou est le principal fournisseur de céréales de l'Égypte: au cours de l'année agricole écoulée, plus de 8 millions de tonnes ont été livrées.Les automobiles et d’autres produits russes de construction mécanique sont également appréciés par l’Égypte.L'acier, le cuivre, le bois et les céréales sont également populaires.Quant aux vecteurs prometteurs, cela pourrait être la fourniture de machines agricoles et d'équipements d'irrigation.

